WhatsApp* может быть полностью заблокирован в соседней с Беларусью России

В соседней с Беларусью России может быть полностью заблокирован мессенджер WhatsApp*, пишет ТАСС.
Так, в Роскомнадзоре сообщили, что в мессенджере продолжаются нарушения российского законодательства. Из-за этого ведомством принимаются ограничительные меры.
— Мессенджер используется для организации и проведения террористических действий на территории страны, для вербовки их исполнителей, для мошеннических и иных преступлений против граждан, — прокомментировали в Роскомнадзоре.
В ведомстве отметили, что на этом основании последовательно вводились и будут вводиться ограничительные меры в отношении мессенджера.
— В случае, если требования российского законодательства так и не будут выполнены, то мессенджер будет полностью заблокирован, — констатировали в пресс-службе.
*Деятельность Meta, к которой относится соцсеть WhatsApp*, признана экстремистской и запрещена в России.
Напомним, что еще ранее Роскомнадзор предупреждал, что WhatsApp* могут полностью заблокировать в соседней с Беларусью России.
