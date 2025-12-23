Ричмонд
WhatsApp* может быть полностью заблокирован в соседней с Беларусью России

Роскомнадзор сказал, что WhatsApp* могут полностью заблокировать в соседней с Беларусью РФ.

Источник: Комсомольская правда

В соседней с Беларусью России может быть полностью заблокирован мессенджер WhatsApp*, пишет ТАСС.

Так, в Роскомнадзоре сообщили, что в мессенджере продолжаются нарушения российского законодательства. Из-за этого ведомством принимаются ограничительные меры.

— Мессенджер используется для организации и проведения террористических действий на территории страны, для вербовки их исполнителей, для мошеннических и иных преступлений против граждан, — прокомментировали в Роскомнадзоре.

В ведомстве отметили, что на этом основании последовательно вводились и будут вводиться ограничительные меры в отношении мессенджера.

— В случае, если требования российского законодательства так и не будут выполнены, то мессенджер будет полностью заблокирован, — констатировали в пресс-службе.

*Деятельность Meta, к которой относится соцсеть WhatsApp*, признана экстремистской и запрещена в России.

Напомним, что еще ранее Роскомнадзор предупреждал, что WhatsApp* могут полностью заблокировать в соседней с Беларусью России.

Между тем Мининформ приостановил свидетельство информационного рекламного агентства.

