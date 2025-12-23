Ричмонд
«Отложите поездки»: в Уфу из-за непогоды ограничили въезд транспорта

Въезд в Уфу ограничили из-за непогоды.

Источник: администрация Челябинска

МЧС Башкирии объявило о введении временного ограничения въезда грузового автотранспорта в Уфу. Запрет будет действовать сегодня с 11:00 до 21:00 на следующих ключевых въездах в город: по автодороге Уфа-Аэропорт, по автодороге Уфа-Шакша-КПМ, по автодороге Уфа-Жилино (Нагаевское шоссе), по Бирскому тракту, а также по автодороге Уфа-Затон-КПМ (Затонское шоссе).

Спасатели рекомендуют водителям грузовых машин отложить поездки по указанным маршрутам на данный период. Тем, кто уже находится в пути, советуют заранее спланировать альтернативный маршрут или место для безопасной остановки в ожидании снятия ограничений. Также просят следить за дальнейшими обновлениями информации от официальных источников.

