Российские силовики и таможенники Белоруссии пресекли ввоз наркотиков в Россию

Сотрудники ФТС, ФСБ и МВД совместно с таможенниками Белоруссии пресекли канал ввоза особо крупных партий гашиша в Россию транснациональной преступной группой.

Источник: РИА "Новости"

Как сообщили в ФТС России, наркотик ввозили из стран Евросоюза транзитом через Белоруссию грузовым автотранспортом, в котором были оборудованы высокотехнологичные тайники.

Вскрытие преступной схемы позволило выявить и задержать большегруз, в котором осуществлялась перевозка партии гашиша массой более 135 кг. Её стоимость на «чёрном» рынке превышает 400 млн рублей.

Задержаны восемь членов организованной преступной группы из числа граждан России и Белоруссии: рядовые исполнители, пособники и получатели наркотиков.

В отношении участников ОПГ на территории России возбуждены уголовные дела по ч. 4 ст. 229.1 и ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК России.

Ранее в Белоруссии задержали крупнейшую партию наркотиков из ЕС весом 1,3 т.

