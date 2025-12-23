Овчинский: Полторы тысячи семей переехали в дома по реновации в Выхино-Жулебино

Кроме того, во дворах также появились современные детские и спортивные зоны, оснащенные безопасным резиновым покрытием, а также обустроены пространства для отдыха жильцов. В целом, в районе Выхино-Жулебино запланировано расселение 60 домов по программе реновации, что предоставит возможность получить новое жилье приблизительно 5,8 тысячи семей.