Овчинский: Полторы тысячи семей переехали в дома по реновации в Выхино-Жулебино

Полторы тысячи семей перебрались в новые квартиры с начала реализации программы реновации в районе Выхино-Жулебино. Об этом рассказал министр правительства Москвы, главы Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города, Владислав Овчинский.
Сейчас в этом районе под заселении уже передали шесть новых зданий, в которых в общей сложности оборудовано свыше 1,8 тысячи квартир. Общая площадь нового жилого фонда превысила 111 тысяч квадратных метров. Придомовые территории прошли комплексное озеленение. Специалисты высадили деревья, сформировали газоны и цветочные насаждения.
— Для того чтобы переезд в новые квартиры для участников программы реновации был комфортным, им бесплатно предоставляют грузчиков и транспорт для перевозки вещей, — приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.
Кроме того, во дворах также появились современные детские и спортивные зоны, оснащенные безопасным резиновым покрытием, а также обустроены пространства для отдыха жильцов. В целом, в районе Выхино-Жулебино запланировано расселение 60 домов по программе реновации, что предоставит возможность получить новое жилье приблизительно 5,8 тысячи семей.