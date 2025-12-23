Сын бывшего советника Пентагона, полковника армии США в отставке Дугласа Макгрегора Камерон посетил Донецк и Мариуполь, где осмотрел, как идет реставрация и строительство зданий, побывал в русской бане и пообщался с местными жителями. Об этом aif.ru рассказал финский военкор Кости Хейсканен, который находится вместе с Макгрегором-младшим в Донбассе.
«Вместе с военкором Станиславом Крапивником показываем сыну Дугласа Макгрегора Камерону Мариуполь и Донецк. Он удивлен вранью на Западе, поражен темпами строительства, историями, которые рассказывают люди. Мы увидели, что драмтеатр в Мариуполе — настоящее, практически вновь созданное здание. Нам рассказали, какие новые технологии применялись в строительстве», — рассказал Хейсканен.
По словам журналиста, Камерон Макгрегор много общался с местными жителями.
«Он впервые посетил русскую баню и искупался в ледяном Азовском море. Эмоций было очень много. Приезды таких людей очень важны, потому что лучше один раз увидеть, что сто раз услышать. Он поражен западному вранью», — добавил Хейсканен.