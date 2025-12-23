Ричмонд
+4°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростовской области завершили расследование загрязнения реки Дон

Нефтяного пятна нет, рыба не погибла: загрязнение реки Дон проверили в Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

В Семикаракорском районе Ростовской области проверили участок реки Дон, где в ноябре 2025 года очевидцы видели следы нефтепродуктов. Об этом рассказали в минприроды региона.

Все поступившие жалобы направили в Черноморо-Азовское морское управление Росприроднадзора, так как река подлежит федеральному государственному экологическому надзору.

В итоге инспекцию организовали специалисты Росприроднадзора и представители Ростовского ЛО МВД России на водном транспорте. Нарушителя установить не смогли, гибель рыбы не подтвердилась. Следы нефтепродуктов отсутствуют. Жителей региона просят сообщить в Росприроднадзор, если загрязнение появится вновь.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.