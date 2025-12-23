В Ростовской области завершили расследование загрязнения реки Дон

В Семикаракорском районе Ростовской области проверили участок реки Дон, где в ноябре 2025 года очевидцы видели следы нефтепродуктов. Об этом рассказали в минприроды региона.
Все поступившие жалобы направили в Черноморо-Азовское морское управление Росприроднадзора, так как река подлежит федеральному государственному экологическому надзору.
В итоге инспекцию организовали специалисты Росприроднадзора и представители Ростовского ЛО МВД России на водном транспорте. Нарушителя установить не смогли, гибель рыбы не подтвердилась. Следы нефтепродуктов отсутствуют. Жителей региона просят сообщить в Росприроднадзор, если загрязнение появится вновь.
Подпишись на нас в MAX и Telegram.