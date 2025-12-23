Россиянам советуют игнорировать фейковые угрозы в мессенджерах: «Следует воздержаться от пересылки»

Россиянам рекомендовано не пересылать, не публиковать и не распространять материалы в мессенджерах, содержащие угрозы взрывов или захвата заложников. Об этом заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
«Подавляющее большинство таких сообщений не связано с реальными угрозами. Также следует воздержаться от пересылки, публикации или иного распространения подобных материалов, так как это способствует распространению дезинформации», — говорится в сообщении.
Основная цель организаторов подобных чатов и каналов — нагнетание тревоги и паники в обществе с целью подрыва доверия к государственным структурам. Волк добавила, что что обнаруженные сообщения следует немедленно направлять в правоохранительные органы.
Мошенники постоянно изобретают новые схемы обмана, а многие пользователи становятся их жертвами из-за излишней доверчивости. Президент группы компаний InfoWatch Наталья Касперская в интервью KP.RU рассказала об одном простом признаке, который помогает распознать звонок аферистов.