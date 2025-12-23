Ричмонд
Соведущий Павла Воли Илья Соболев появился в кинотеатре

Телеведущий и актёр Илья Соболев приехал на светскую кинопремьеру. Артист был замечен в фойе с микрофоном в руках и, суд по всему, занимался работой в отличие от многочисленных коллег, которые на кинопремьерах обычно занимаются тем, что выгуливают наряды, неспешно пьют шампанское и дают интервью. Одет он был во все чёрное. Смотрите видео.

