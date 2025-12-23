Карина Нигай в белой шубе и босоножках пришла на тусовку

Блогер и участница реалити-шоу Карина Нигай была замечена в кафе на светской дегустации. Это появление Карины незамеченным не осталось: белоснежную шубу и босоножки зимой оценили все. Напомним, что участница шоу «Ставка на любовь» Карина Нигай принимала участие вместе со своим бойфрендом, но после шоу они расстались.