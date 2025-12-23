Ричмонд
Александр Энберт поделился планами на новый год

Фигурист Александр Энберт с женой Алесей самую главную новогоднюю ночь проведут в нашей стране. У супругов двое маленьких детей, поэтому улететь далеко они не могут. Как и где они отметят новый год, звезды рассказали «Московскому Комсомольцу».

