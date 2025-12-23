На Цветном бульваре открыта фотовыставка о построенных в 2025 г. объектах

Градостроительный комплекс Москвы представил фотовыставку, посвященную объектам транспортной, социальной и жилой инфраструктуры, построенным в городе в текущем году. Выставка проходит на Цветном бульваре и открыта для всех желающих до 11 января.
На экспозиции «Построено в Москве» жители и гости столицы могут ознакомиться с проектами школ, детских садов, спортивных комплексов, дорог, мостов, жилых домов по программе реновации и других объектов, возведенных за последний год на средства инвесторов и городского бюджета.
Посетители увидят снимки знаковых объектов, таких как Национальный космический центр, новые станции Троицкой линии метро: «Вавиловская», «Академическая», «Крымская» и «ЗИЛ», а также многопрофильный комплекс ДГКБ святого Владимира, которые были открыты президентом России Владимиром Путиным и мэром Москвы Сергеем Собяниным.
Кроме того, представлены фотографии уникальных архитектурных мостов, современных медицинских учреждений, дорожных развязок, а также образовательных объектов, соответствующих последним тенденциям и техническим стандартам.
Например, на выставке можно увидеть изображение современного детсада на 350 мест в Филимонковском районе, построенного из экологически чистых материалов, и нового учебного корпуса школы № 1329 в Тропарево-Никулине с универсальными и специализированными учебными классами, современными лабораториями и робототехническим классом.
Вниманию посетителей также представлены шестиполосный арочный мост Академика Королева, который соединил Филевскую пойму и Шелепихинскую набережную, участок трассы Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе в ТиНАО, самый длинный надземный переход на МКАД протяженностью более 315 метров у съезда с Новоегорьевского шоссе, новый Дворец бракосочетания в районе Митино, ФОК «Акварис» в Зябликове, музейно-выставочный центр «ЗИЛАРТ» и других инфраструктурные объекты, которые значительно улучшили городскую среду и повысили качество жизни москвичей.
Цель экспозиции — продемонстрировать примеры успешного обновления и строительства, отразить результаты комплексного развития городской территории и подчеркнуть значение архитектурного наследия и новых проектов.
Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов сообщил о планах по возведению и реконструкции пяти культурных объектов в течение ближайших трех лет. Общая площадь новых зданий превысит двадцать четыре тысячи квадратных метров. Эти проекты будут реализованы в рамках Адресной инвестпрограммы и затронут районы Тверской, Куркино, Внуково, Филимонковский и Троицк. Новые учреждения предоставят жителям столицы современные пространства для отдыха, обучения и творческой деятельности, что благоприятно скажется на культурной жизни города.