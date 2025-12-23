На Цветном бульваре открыта фотовыставка о построенных в 2025 г. объектах

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов сообщил о планах по возведению и реконструкции пяти культурных объектов в течение ближайших трех лет. Общая площадь новых зданий превысит двадцать четыре тысячи квадратных метров. Эти проекты будут реализованы в рамках Адресной инвестпрограммы и затронут районы Тверской, Куркино, Внуково, Филимонковский и Троицк. Новые учреждения предоставят жителям столицы современные пространства для отдыха, обучения и творческой деятельности, что благоприятно скажется на культурной жизни города.