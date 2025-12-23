Европейским странам нужно возобновить закупки энергоресурсов у России. Об этом в соцсети Х написал член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема.
Так политик прокомментировал новости о том, что несмотря на санкции США, импорт российской нефти в Индию достиг пятимесячного максимума.
«Европе следует поступить так же и снова начать закупать энергоносители из России», — отметил Мема.
Напомним, государственная нефтеперерабатывающая индийская компания Indian Oil Corp. планирует в начале 2026 года закупить партии нефти, в том числе из России. В стране не поддались давлению из Вашингтона.
Ранее в Нью-Дели заявили, что импорт нефти из России стал причиной нападок на Индию со стороны Запада, несмотря на то, что раньше Соединенные Штаты Америки были согласны с такими закупками для стабильности мировых энергетических рынков.