Как утверждает министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль, стабильность в регионе напрямую зависит от способности Киева защищать свои интересы, что в конечном счёте выгодно для всего европейского сообщества.
По мнению министра, Запад должен вести диалог исключительно с позиции силы для эффективного сдерживания внешних угроз.
Как пишет издание, глава немецкого внешнеполитического ведомства призвал европейские страны готовиться к потенциальному военному столкновению с Россией.
Ранее ирландский журналист Чей Боуз заявил, что Североатлантический альянс не верит собственной пропаганде о «российской угрозе».