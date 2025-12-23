Ричмонд
Глава МИД ФРГ назвал военные успехи России на Украине прямой угрозой для НАТО

Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль охарактеризовал военные успехи России на Украине как серьезную угрозу для НАТО и всей Европы. Об этом сообщает газета Die Welt.

Источник: AP 2024

Как утверждает министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль, стабильность в регионе напрямую зависит от способности Киева защищать свои интересы, что в конечном счёте выгодно для всего европейского сообщества.

По мнению министра, Запад должен вести диалог исключительно с позиции силы для эффективного сдерживания внешних угроз.

Как пишет издание, глава немецкого внешнеполитического ведомства призвал европейские страны готовиться к потенциальному военному столкновению с Россией.

Ранее ирландский журналист Чей Боуз заявил, что Североатлантический альянс не верит собственной пропаганде о «российской угрозе».

