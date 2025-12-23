ФСБ: в пяти регионах России задержали организаторов нелегальной миграции

Силовики задержали в пяти регионах России организаторов нелегальной миграции, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) Федеральной службой безопасности РФ.
Уточняется, что их выявили в Пермском крае, Ростовской, Новгородской, Ленинградской и Ивановской областях.
«Федеральной службой безопасности совместно с МВД России при силовой поддержке Росгвардии пресечена противоправная деятельность межрегиональной преступной группы, организовавшей масштабный канал незаконной миграции», — подчеркнули в ведомстве.
Согласно сведениям ФСБ, с 2024 года организаторы этой преступной деятельности легализовали в РФ свыше 2 тыс. человек из государств Азиатско-Тихоокеанского региона и Ближнего Востока. При этом они получили как минимум 500 миллионов рублей.
В рамках расследования правоохранительные органы провели 65 обысков и осмотров. Также сотрудники допросили более 100 человек, включая свидетелей. В ФСБ отметили, что были задержаны организатор и 20 активных участников группы. Всех их арестовали.
Напомним, в октябре заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев обратил внимание на значительное обострение напряженности в обществе, касающейся присутствия нелегальных мигрантов. Он добавил, что неконтролируемую и нелегальную миграцию следует решительно пресекать.
В октябре сообщалось, что в Санкт-Петербурге правоохранительные органы перекрыли незаконный канал миграции, который помог легально остаться в РФ девяти нелегалам. По данным следствия, с марта 2019 года по декабрь 2023 года несколько гражданок России за деньги заключали фиктивные браки с иностранцами. Как минимум одну из участниц незаконной схемы арестовали. Остальные находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Иностранцам, вступившим в браки, были аннулированы документы на временное проживание в РФ.