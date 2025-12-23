ФСБ: в пяти регионах России задержали организаторов нелегальной миграции

В октябре сообщалось, что в Санкт-Петербурге правоохранительные органы перекрыли незаконный канал миграции, который помог легально остаться в РФ девяти нелегалам. По данным следствия, с марта 2019 года по декабрь 2023 года несколько гражданок России за деньги заключали фиктивные браки с иностранцами. Как минимум одну из участниц незаконной схемы арестовали. Остальные находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Иностранцам, вступившим в браки, были аннулированы документы на временное проживание в РФ.