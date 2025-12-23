Минимальная страховая пенсия в России в 2026 году превысит 14 тысяч рублей

Эксперт в беседе с «Газетой.ru» пояснил, что для назначения страховой пенсии нужно выполнить несколько условий: достичь пенсионного возраста (в 2026 году — 59 лет для женщин и 64 года для мужчин), иметь не менее 30 индивидуальных пенсионных коэффициентов и 15 лет страхового стажа. В следующем году стоимость одного коэффициента вырастет до 156,76 рубля, а фиксированная выплата — до 9584,69 рубля.
При минимальном стаже и 30 ИПК размер пенсии составит около 14 287 рублей. Балынин добавил, что установленного законом «минимума» для страховой пенсии нет — цифра рассчитывается исходя из этих параметров.
Если после всех начислений сумма пенсии ниже прожиточного минимума в регионе, пенсионерам назначают социальную доплату. Например, если на руках 14,5 тысячи рублей, а прожиточный минимум составляет 18,5 тысячи, человеку добавят около 4 тысяч из бюджета.
А ранее россиянам рассказали о двух повышениях пенсий работающих пенсионеров в 2026 году. В Госдуме уточнили, что, согласно утверждённому бюджету Социального фонда РФ, стоимость одного пенсионного балла с начала 2026 года установлена в размере 156,76 рубля.
Больше новостей о жизни людей и социальных тенденциях — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.