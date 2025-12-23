Минимальная страховая пенсия в России в 2026 году превысит 14 тысяч рублей

Эксперт в беседе с «Газетой.ru» пояснил, что для назначения страховой пенсии нужно выполнить несколько условий: достичь пенсионного возраста (в 2026 году — 59 лет для женщин и 64 года для мужчин), иметь не менее 30 индивидуальных пенсионных коэффициентов и 15 лет страхового стажа. В следующем году стоимость одного коэффициента вырастет до 156,76 рубля, а фиксированная выплата — до 9584,69 рубля.