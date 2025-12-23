Экс-директор PERMM Аллахвердиева не смогла оспорить увольнение в связи с утратой доверия

Ранее «ФедералПресс» писал, что основанием уголовного преследования стала публичная демонстрация экспонатов коллекции музея: скульптуры Сергея Горшкова «Ангел с трубой», инсталляции «Голубые города» Татьяны Антошиной и гравюры Константина Звездочетова «Paradisi». Фотографии этих произведений были доступны на сайте музея. Наиля Аллахвердиева работала в PERMM с момента его основания в 2009 году. В начале декабря 2024 года она покинула свой пост по собственному желанию.