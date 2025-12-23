Ричмонд
Экс-директор PERMM Аллахвердиева не смогла оспорить увольнение в связи с утратой доверия

ПЕРМЬ, 23 декабря, ФедералПресс. В Пермском краевом суде вынесли решение по делу экс-директора музея современного искусства PERMM Наиле Аллахвердиевой. Судья Ольга Коневских поддержала требование прокуратуры, которая настаивала на увольнении руководителя учреждения с формулировкой «в связи с утратой доверия». Ранее Аллахвердиева уволилась по собственному желанию и пыталась оспорить решение суда предыдущей инстанции.

Источник: Freepik

«Первая инстанция в нашу пользу. В апелляции утвердили решение», — собщили «ФедералПресс» в прокуратуре Прикамья.

Отметим, сейчас у экс-директора музея есть возможность оспорить это решение в кассационной инстанции.

Напомним, в прошлом году PERMM подвергся ряду проверок. Прокуратура Перми выявила конфликт интересов в деятельности руководства учреждения. По мнению ведомства, Наиля Алахвердиева, занимавшая пост директора музея, заключила несколько контрактов с лицом, состоящим с ней в близких отношениях — с куратором выставок Арсением Сергеевым.

Кроме того, в отношении Аллахвердиевой было возбуждено уголовное дело по статье «Публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих» (ч.1 ст. 148 УК РФ).

Ранее «ФедералПресс» писал, что основанием уголовного преследования стала публичная демонстрация экспонатов коллекции музея: скульптуры Сергея Горшкова «Ангел с трубой», инсталляции «Голубые города» Татьяны Антошиной и гравюры Константина Звездочетова «Paradisi». Фотографии этих произведений были доступны на сайте музея. Наиля Аллахвердиева работала в PERMM с момента его основания в 2009 году. В начале декабря 2024 года она покинула свой пост по собственному желанию.