ВЦИОМ: Выступление Путина на прямой линии понравилось 76% россиян

Согласно данным исследования, 42% зрителей ответили, что выступление им «определённо понравилось», а 34% — что «скорее понравилось». Кроме того, 82% респондентов из числа смотревших отметили искренность главы государства в ответах на вопросы. Среди тем участники опроса выделили приближающуюся победу в СВО (10%), помощь участникам специальной военной операции и их семьям (5%), а также меры социальной поддержки семей с детьми (5%).