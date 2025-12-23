Ричмонд
В России накрыли канал нелегальной миграции, который принёс главарям 500 млн рублей

Силовики задержали в пяти российских регионах сразу нескольких организаторов нелегальной миграции, которые помогли незаконно попасть в нашу страну более 2 тысячам иностранцев. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Источник: Life.ru

«ФСБ совместно с МВД России при силовой поддержке Росгвардии пресечена противоправная деятельность межрегиональной преступной группы, организовавшей масштабный канал незаконной миграции», — пояснили в ведомстве.

Там отметили, что задержанные смогли легализовать свыше 2 тысяч граждан стран Азиатско-Тихоокеанского региона и Ближнего Востока. Размер теневого дохода от преступления оценивается как минимум в 500 миллионов рублей. Нарушения раскрыты в Ростовской, Новгородской, Ленинградской, Ивановской областях и Пермском крае. Силовики провели 65 обысков, допрошено более ста человек. Задержан сам организатор преступной схемы и его 20 подельников. Все они отправлены в СИЗО.

Ранее сообщалось, что жителя Евпатории задержали за попытку дать взятку сотруднику Федеральной службы безопасности в размере 1,8 миллиона рублей. Мужчина рассчитывал таким образом избежать уголовной ответственности по делу об организации нелегальной миграции.

Больше новостей о расследованиях, происшествиях и судебных делах — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.