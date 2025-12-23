В России накрыли канал нелегальной миграции, который принёс главарям 500 млн рублей

Там отметили, что задержанные смогли легализовать свыше 2 тысяч граждан стран Азиатско-Тихоокеанского региона и Ближнего Востока. Размер теневого дохода от преступления оценивается как минимум в 500 миллионов рублей. Нарушения раскрыты в Ростовской, Новгородской, Ленинградской, Ивановской областях и Пермском крае. Силовики провели 65 обысков, допрошено более ста человек. Задержан сам организатор преступной схемы и его 20 подельников. Все они отправлены в СИЗО.