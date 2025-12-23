Ричмонд
Барри Манилоу объявил об отмене концертов из-за рака легких

Американский эстрадный певец Барри Манилоу сообщил в своих соцсетях об отмене январских концертов из-за рака легких и предстоящей в связи с этим операции.

Источник: Аргументы и факты

Американский эстрадный певец Барри Манилоу сообщил в соцсетях об отмене своих январских концертов из-за рака легких.

«Томография показала, что в моем левом легком обнаружено раковое образование, которые необходимо удалить», — говорится в его публикации.

Как отметил 82-летний певец, болезнь не затронула другие органы, поэтому, вероятно, потребуется только операция без дополнительной интенсивной терапии.

По словам Манилоу, он планирует возобновить концертную деятельность в феврале выступлением в Лас-Вегасе.

Барри Манилоу является обладателем музыкальных премий Emmy и Grammy. За всю карьеру музыканта было продано свыше 75 млн копий его альбомов по всему миру.