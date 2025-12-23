Барри Манилоу объявил об отмене концертов из-за рака легких

Американский эстрадный певец Барри Манилоу сообщил в соцсетях об отмене своих январских концертов из-за рака легких.
«Томография показала, что в моем левом легком обнаружено раковое образование, которые необходимо удалить», — говорится в его публикации.
Как отметил 82-летний певец, болезнь не затронула другие органы, поэтому, вероятно, потребуется только операция без дополнительной интенсивной терапии.
По словам Манилоу, он планирует возобновить концертную деятельность в феврале выступлением в Лас-Вегасе.
Барри Манилоу является обладателем музыкальных премий Emmy и Grammy. За всю карьеру музыканта было продано свыше 75 млн копий его альбомов по всему миру.