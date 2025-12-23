Собянин рассказал о дорожных улучшениях в Троицком и Новомосковском округах

В Троицком и Новомосковском административных округах в 2025 году завершили более 100 проектов по улучшению дорожного движения. Об этом в своем блоге рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.
Он отметил, что Новая Москва стала лидером по количеству реализованных мероприятий.
«Кураторы ЦОДД провели 103 локальных мероприятия. В их числе — новые пешеходные переходы, островки безопасности, дополнительные полосы и парковочные места», — сообщил Собянин.
Так, в Краснопахорском районе по просьбе местных жителей у поселка дачно-строительного потребительского кооператива «Шишкино» установили новые автобусные остановки и сделали два пешеходных перехода. В Щербинке на улице Баскаковской (в районе дома 3 на Гореловской улице) появился пешеходный переход к автобусной остановке «Тарасово». В Коммунарке новый переход сделали между станцией метро «Корниловская» и агрокластером «Фуд-сити».
В Воронове на 64-м километре Варшавского шоссе обустроили островок безопасности, благодаря которому пешеходы могут спокойнее переходить дорогу от остановки «Миграционный центр (Сахарово)» к Многофункциональному миграционному центру.
На улице Вороновский Рубеж около остановки «Солнечная улица», где есть опасные повороты, максимально разрешенную скорость движения снизили с 90 до 60 км в час. Там же появился островок безопасности на пешеходном переходе.
В Коммунарке новые пешеходные переходы сделали на улице Александры Монаховой, а у дома 16 оборудовали регулируемый левый поворот с возможностью разворота. Это позволило снизить нагрузку на перекресток с Лазурной улицей. Автомобилисты также могут удобно свернуть влево — вглубь спального квартала, к детскому саду. Разворот упростил проезд на юг — в сторону района Южное Бутово.
В том же районе на пересечении автодороги Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе и ее дублера с Филимонковским шоссе сразу на нескольких участках разрешили левый поворот с двух полос. Такая мера значительно увеличила пропускную способность перекрестков: теперь на зеленый сигнал светофора проезжает в 1,5 раза больше машин.
В районе Внуково по обращениям жителей добавили вторую полосу для левого поворота с Внуковского шоссе на Железнодорожную улицу в сторону Минского шоссе. Благодаря этому пропускная способность участка увеличилась в 1,3 раза. Новый разворот оборудован и на пересечении Внуковского шоссе с Проектируемым проездом № 304.
Дополнительная полоса движения появилась на выезде из аэропорта на Киевское шоссе, что позволяет водителям экономить до трех минут в пути.
На улице Железнодорожной в районе Щербинка и на площади Мосрентген в районе Коммунарка сделали выделенные полосы для городского транспорта.
На дорогах Троицкого и Новомосковского административных округов создано почти 130 новых парковочных мест.
Ранее Собянин сообщил, что возле будущей станции метро «Ильинская» построят около 13 км дорог.