В Курганской области ввели новые выплаты медикам

Компенсацию за аренду жилья смогут получать фельдшеры и медсестры в Курганской области.
В Курганской области медицинским работникам со средним профессиональным образованием будут компенсировать аренду жилья в сумме до 7000 рублей. При этом сумма компенсации для врачей вырастет до 15 000 рублей в месяц. Соответствующие поправки в законопроект о здравоохранении внесли депутаты областной думы 23 декабря, передает корреспондент URA.RU.
«Медицинским работникам со средним профессиональным медицинским образованием (фельдшерам скорой медицинской помощи, фельдшерам кабинета (отделения) неотложной медицинской помощи) медицинских организаций Курганской области предоставлять меру социальной поддержки в виде частичной компенсации расходов, связанных с наймом жилого помещения», — указано в законопроекте. Сумма компенсации — до 7000 рублей.
При этом для врачей увеличена сумма компенсации аренды жилья до 15000 рублей. Ранее врачам предоставляли возможность получать компенсацию за найм до 10000 рублей. Законопроект, инициированный губернатором, направлен на решение кадрового дефицита в сфере здравоохранения.
Ранее URA.RU писало, что в Курганской области не хватает 320 врачей и более 300 специалистов со средним медицинским образованием. Например, госпиталю для ветеранов войн требуется анестезиолог-реаниматолог, гериатр, терапевт, два специалиста физической и реабилитационной медицины — зарплата от 90 тысяч рублей. Онкодиспансеру требуется заведующий патологоанатомическим отделением — зарплата от 150 тысяч рублей. Большинство вакансий для врачей-специалистов предлагают зарплату от 75 тысяч рублей. Предусмотрены единоразовые подъемные выплаты при переезде из другого региона.