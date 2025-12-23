В Курганской области ввели новые выплаты медикам

Ранее URA.RU писало, что в Курганской области не хватает 320 врачей и более 300 специалистов со средним медицинским образованием. Например, госпиталю для ветеранов войн требуется анестезиолог-реаниматолог, гериатр, терапевт, два специалиста физической и реабилитационной медицины — зарплата от 90 тысяч рублей. Онкодиспансеру требуется заведующий патологоанатомическим отделением — зарплата от 150 тысяч рублей. Большинство вакансий для врачей-специалистов предлагают зарплату от 75 тысяч рублей. Предусмотрены единоразовые подъемные выплаты при переезде из другого региона.