Верховный суд установил размер штрафа за неуплату штрафа за нарушение ПДД

ВС: за неуплату штрафа за нарушение ПДД в срок грозит штраф в тысячу рублей.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Пленум Верховного суда РФ постановил, что за неуплату в установленный срок штрафа в размере до тысячи рублей назначается штраф в тысячу рублей, сказано в постановлении, передает корреспондент РИА Новости.

«При назначении лицу административного наказания по части 1 статьи 20.25 КоАП РФ (неуплата административного штрафа в установленный законом срок — ред.) необходимо учитывать, что размер административного штрафа исчисляется в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа, наложенного постановлением о назначении административного наказания, а если такой размер составляет менее одной тысячи рублей, то административный штраф назначается в размере одной тысячи рублей», — говорится в постановлении.

Ранее данный проект постановления обсуждался на заседании пленума ВС РФ. Во вторник его приняли.