Верховный суд установил размер штрафа за неуплату штрафа за нарушение ПДД

«При назначении лицу административного наказания по части 1 статьи 20.25 КоАП РФ (неуплата административного штрафа в установленный законом срок — ред.) необходимо учитывать, что размер административного штрафа исчисляется в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа, наложенного постановлением о назначении административного наказания, а если такой размер составляет менее одной тысячи рублей, то административный штраф назначается в размере одной тысячи рублей», — говорится в постановлении.