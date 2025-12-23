«Надежда есть»: мэр Екатеринбурга пойдет за деньгами на ремонт «Колизея» к федералам

Изначально на ремонт планировали потратить около 300 миллионов рублей.
Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов выразил надежду на проведение ремонта первого городского театра «Колизей». Для этого городу необходимо участвовать в областной программе или обратиться за софинансированием к федералам, сказал градоначальник на заседании в гордуме, передает корреспондент URA.RU.
«Все упирается в источник финансирования. Силами местного бюджета нам, конечно, этот проект не вытянуть. Будем обязательно заявляться. Надежда есть. Проектно-сметная документация готова, а это уже хорошая возможность поучаствовать в областной программе. Такие проекты берут на софинансирование и федералы», — сказал мэр.
За последние годы смета выросла почти до одного миллиарда рублей. При этом еще в октябре 2023 года на ремонт планировали потратить около 300 миллионов рублей. Тогда власти впервые показали, как будет выглядеть здание «Колизея» после реконструкции.
До 2016 года историческое здание кинотеатра арендовала компания «Новое время». Последние три года в «Колизее» показывали кино, проводили Уральскую индустриальную биеннале современного искусства, а затем решили изменить концепцию площадки. В 2022 году в театр переехали труппа проекта «Провинциальные танцы».