Стишок за две тысячи: тюменский парк аттракционов придумал «щедрый» новогодний тариф

В парке предлагают прокатитсья с Дедом Морозом на колесе обозрения.
Тюменский парк аттракционов на Цветном бульваре решил порадовать горожан новой акцией. С 25 по 30 декабря посетителям предлагают прокатиться на колесе обозрения в компании Деда Мороза. Цена за услугу начинается от 2 000 рублей. Аттракцион длится один круг — восемь минут. Об этом URA.RU рассказали в администрации парка.
«С 25 по 30 декабря мы впервые в этом году запускаем такую акцию. Кабина с Дедом Морозом будет встречать гостей с 17 до 20 часов вечера. Также нужно ориентироваться на погоду, в сильный мороз колесо не будет работать», — сообщили в администрации парка.
За восемь минут проката ребенок может рассказать стишок, а в награду получить конфеты «Маска». Стоимость новогодней встречи с Дедом Морозом — 2 000 рублей за одного ребенка. Если хочется разделить праздник с друзьями, цена растет: 3 000 — за двоих, 4 000 — за троих. Взрослое сопровождение обязательно, но, оно является бесплатным.
В администрации парка также отметили, что пока запись на все свободное время пустая. А об акции объявлено недавно.
Аттракционы на Цветном бульваре и без того давно славятся своими расценками. Обычный прокат на колесе обозрения обходится в 350 рублей в будни и 400 рублей в выходные — за одного человека.
Жители Тюмени регулярно жалуются на высокие цены. Средней семье, по словам горожан, выходные в парке практически не по карману.