В Челябинске водитель прокатил на капоте мужчину и попытался скрыться

Водитель скрылся с места аварии (архивное фото).
В Челябинске задержали водителя, который устроил ДТП на перекрестке улиц Братьев Кашиных и Косарева, а после прокатил на капоте мужчину и попытался скрыться. Об этом сообщила пресс-служба городской Госавтоинспекции.
«Водитель автомобиля “Хендай”, скрывшийся с места ДТП, был установлен и задержан. Мужчина доставлен в Госавтоинспекцию для дальнейшего разбирательства», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале.
Авария произошла накануне на пересечении улиц Братьев Кашириных и Косарева. «Хендай» столкнулся с автомобилем «Ниссан», водитель которого остановился на светофоре. С места ДТП виновник скрылся, но пострадавший бросился его преследовать и догнал на светофоре.
На месте водитель «Ниссан» вышел из машины и попытался поговорить с водителем «Хендай», но последний резко тронулся с места, наехал на мужчину и прокатил его несколько метров, затем покинул место ДТП. Второй водитель получил травмы.
В Госавтоинспекции напоминают, что за оставление места ДТП предусмотрена административная ответственность по части второй статьи 12.27 КоАП РФ. Наказание предусматривает лишине права управлять автомобилем на срок до полутора лет или арест до 15 суток. Сообщить о пьяном водителе за рулем можно через чат-бот «beZdtp74_bot».