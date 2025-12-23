В Челябинске водитель прокатил на капоте мужчину и попытался скрыться

В Госавтоинспекции напоминают, что за оставление места ДТП предусмотрена административная ответственность по части второй статьи 12.27 КоАП РФ. Наказание предусматривает лишине права управлять автомобилем на срок до полутора лет или арест до 15 суток. Сообщить о пьяном водителе за рулем можно через чат-бот «beZdtp74_bot».