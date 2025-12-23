Верховный суд разрешил просить об отсрочке выплаты штрафа.

«Лицо, которому назначено административное наказание в виде административного штрафа, также вправе в пределах срока, установленного для его уплаты, подать заявление (ходатайство) о предоставлении отсрочки или рассрочки исполнения вступившего в законную силу постановления о назначении данного административного наказания, которое подлежит рассмотрению в трехдневный срок с вынесением соответствующего определения (части 1, 3 статьи 31.8 КоАП РФ)», — говорится в постановлении.