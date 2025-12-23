ВС объяснил ситуацию со штрафами для машин, зарегистрированных не в России

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Решения судов о назначении штрафов за нарушения в сфере дорожного движения для автомобилей, зарегистрированных не в России, вступают в силу немедленно, сказано в постановлении пленума Верховного суда РФ, передает корреспондент РИА Новости.
«По делам об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 11.23, 11.26, 11.27 или 11.29 либо главой 12 КоАП РФ, в случае их совершения с использованием транспортного средства, зарегистрированного в иностранном государстве, постановление о назначении административного наказания вступает в законную силу со дня его вынесения», — говорится в постановлении.
Ранее данный проект постановления обсуждался на заседании пленума ВС РФ. Во вторник его приняли.
Согласно постановлению, у владельцев зарегистрированных в России машин есть время для обжалования — решение вступит в силу только после рассмотрения жалобы в апелляционной инстанции. Этот пункт касается, в частности, управления автомобилем с неисправностями, отсутствия у водителя документов, незаконной установки значка «Инвалид», превышения скорости, неиспользования ремней безопасности и других правонарушений.