ВС объяснил ситуацию со штрафами для машин, зарегистрированных не в России

Согласно постановлению, у владельцев зарегистрированных в России машин есть время для обжалования — решение вступит в силу только после рассмотрения жалобы в апелляционной инстанции. Этот пункт касается, в частности, управления автомобилем с неисправностями, отсутствия у водителя документов, незаконной установки значка «Инвалид», превышения скорости, неиспользования ремней безопасности и других правонарушений.