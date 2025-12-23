Ричмонд
Памятник большевикам в Болгаре могут включить в реестр культурного наследия

Монумент расположен на пересечении улиц Пионерская и Хирурга Шеронова.

Источник: anticorruption.tatarstan.ru

В Болгаре может появиться новый памятник республиканского значения. Ведомственный приказ о признании монумента борцам революции объектом культурного наследия находится на этапе антикоррупционной экспертизы.

Железобетонная скульптура, установленная в 1975 году, изображает падающего революционера со сжатым в кулак поднятым кулаком. Фигура размещена на массивном трапециевидном пьедестале. Монумент расположен на пересечении улиц Пионерская и Хирурга Шеронова и является примером мемориального искусства советского периода.