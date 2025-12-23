Мэр Сергей Шелест рассказал о появлении ледовой скульптуры Омска в Китае

Также на открытии фестиваля выступил прославленный омский коллектив — народный ансамбль песни и танца «Метелица». В составе делегации — 25 артистов танцевальной и хоровой групп. В последующие дни на гастролях в Китае ансамбль представит всю палитру русского народного творчества — от зажигательных плясок и лирических хороводов до многоголосья народных песен.