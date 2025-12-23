Ричмонд
Мэр Сергей Шелест рассказал о появлении ледовой скульптуры Омска в Китае

Наш город принял участие в 22-м Международном китайско-российско-монгольском фестивале льда и снега.

Источник: Комсомольская правда

Омск принял участие в 22-м Международном китайско-российско-монгольском фестивале льда и снега. Открытие фестиваля прошло в тематическом парке «Ледяное великолепие» в городе-побратиме Омска — Маньчжурии. О знаковом культурном событии в своем телеграм-канале рассказал мэр города Сергей Шелест.

Как сообщил глава города, Омск представил снежно-ледяную скульптуру. Это, по сути, модифицированный логотип «Омск — культурная столица России 2026 года». В композицию также интегрированы основные достопримечательности нашего города: Омский драматический театр, Успенский собор, Музыкальный театр, G-Drive Арена, Тарские ворота.

«Наша композиция является одновременно и фотозоной для гостей мероприятия. Благодарю Муниципальное Правительство города Маньчжурии (КНР) и особую экономическую зону “Авангард” за содействие в организации процесса», — рассказал Сергей Шелест.

Также на открытии фестиваля выступил прославленный омский коллектив — народный ансамбль песни и танца «Метелица». В составе делегации — 25 артистов танцевальной и хоровой групп. В последующие дни на гастролях в Китае ансамбль представит всю палитру русского народного творчества — от зажигательных плясок и лирических хороводов до многоголосья народных песен.

В целом площадь фестивальной площадки составляет 128 тысяч квадратных метров, на ней представлены снежные и ледовые скульптуры, отражающие культуру России, Китая и Монголии. В конце фестиваля пройдет «Встреча Нового года в Маньчжурии» для 10 тысяч человек.

Омск участвует в Фестивале льда и снега впервые. Фестиваль считается одним из крупнейших зимних праздников мира и является визитной карточкой Маньчжурии. Каждый год мероприятие привлекает десятки тысяч туристов из Китая и других стран.

Участие Омска в Фестивале стало результатом десятилетнего развития дружественных связей с городом-побратимом Маньчжурией. В 2022 году на городской выставке зеленого строительства, цветоводства и садоводства «Флора 22» была представлена цветочная композиция города Маньчжурии.