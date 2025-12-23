Ричмонд
Белтелеком отказывается от одного из видов связи в Беларуси

Белтелеком сказал об отключении одного из видов связи в Беларуси.

В Беларуси отключается один из видов связи, сообщили в Белтелекоме агентству «Минск-Новости».

Ранее «Комсомолка» писала, что последние синие таксофоны будут полностью демонтированы в Беларуси.

На предприятии уточнили, что плановый демонтаж таксофонов в Беларуси стартует в 2026-м.

— Таксофоны стали практически невостребованными, уступив место доступной стационарной и мобильной связи, — прокомментировали в группе внешних коммуникаций Белтелекома.

Таксофонная связь по стране начнет выводиться с 20 января. Это же относится и к отключению в Беларуси сопутствующих услуг связи: «Удобный звонок с таксофона», «Входящая связь на таксофон», «Телефонный сервис интеллектуальной сети» по предоплаченным звонкам.

Главной причиной отключения назвали низкий спрос на таксофонную связь в стране. Остаток средств или тарифных единиц на счетах абоненты могут вернуть, обратившись в офисы продаж Белтелекома после 20 января 2026-го.

Еще может быть полностью заблокирован популярный мессенджер в соседней с Беларусью России.

Между тем Мининформ приостановил свидетельство информационного рекламного агентства.

Тем временем изменения программ обучения водителей вынесены на обсуждение в Беларуси.