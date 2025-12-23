Белтелеком отказывается от одного из видов связи в Беларуси

Таксофонная связь по стране начнет выводиться с 20 января. Это же относится и к отключению в Беларуси сопутствующих услуг связи: «Удобный звонок с таксофона», «Входящая связь на таксофон», «Телефонный сервис интеллектуальной сети» по предоплаченным звонкам.