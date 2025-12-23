В Перми на 81-м году жизни умер Заслуженный врач РФ Николай Давыдов

Заслуженный врач РФ Николай Давыдов умер в Перми на 81-м году жизни, сообщает министр здравоохранения Пермского края.
Об этом глава министерства Анастасия Крутень рассказала в своём телеграм-канале вечером 22 декабря. По словам министра, Николай Давыдов посвятил работе в медицинских учреждениях более 50 лет. Из них 25 лет он трудился в Свердловском районе краевой столицы, куда он пришёл в 1982 году.
До сентября 2007 года мужчина возглавлял местную медсанчасть № 8 (сейчас часть ГКП № 5).
«В непростые 80−90-е годы Николай Алексеевич огромное внимание уделял развитию профилактического направления. При его руководстве значительно вырос охват жителей мкр. Крохалева профосмотрами, диспансерным наблюдением, развивалась диагностическая база поликлиники», — рассказывает Анастасия Крутень.
После ухода из медсанчасти он устроился в городскую клиническую больницу № 7, где сначала выступал специалистом по гражданской обороне, а после заместителем главного врача. За время своей трудовой деятельности Николай Давыдов также был отмечен рядом наград.
В частности, в его послужном списке имеется почётный знак «Отличник гражданской обороны СССР», медаль ордена «За заслуги перед Отечеством», звание Заслуженного врача России и благодарственное письмо минздрава региона, которое ему вручили в 2023 году.
Выдающийся врач умер 20 декабря 2025 года. Прощание с ним назначено на 23 декабря. Похороны пройдут в 14:30 часов на Северном кладбище.