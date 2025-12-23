В Перми на 81-м году жизни умер Заслуженный врач РФ Николай Давыдов

Об этом глава министерства Анастасия Крутень рассказала в своём телеграм-канале вечером 22 декабря. По словам министра, Николай Давыдов посвятил работе в медицинских учреждениях более 50 лет. Из них 25 лет он трудился в Свердловском районе краевой столицы, куда он пришёл в 1982 году.