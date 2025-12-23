Ричмонд
Судья из Ростова снова попыталась оспорить решение ККС о своей отставке

Решение об отставке судьи Ленинского районного суда Ростова оставили без изменения.

Источник: Комсомольская правда

Бывшая судья Ленинского районного суда Ростова-на-Дону вновь безуспешно попыталась оспорить решение о досрочном прекращении своих полномочий. На этот раз ранее принятую меру подтвердили в Дисциплинарной коллегии Верховного Суда России. Ситуацию рассмотрели 22 декабря.

Как выяснилось, сначала судью уличили в «дисциплинарном проступке», а потом она написала заявление с просьбой о собственной отставке. Увольнение в июле 2025 года поддержали на заседании квалификационной коллегии судей Ростовской области.

Позже, в сентябре того же года, указанное решение в отношении судьи оставили без изменения в Высшей квалификационной коллегии судей России.

Напомним, ранее в регионе должности судей по собственному желанию оставили шесть человек.

