Судья из Ростова снова попыталась оспорить решение ККС о своей отставке

Бывшая судья Ленинского районного суда Ростова-на-Дону вновь безуспешно попыталась оспорить решение о досрочном прекращении своих полномочий. На этот раз ранее принятую меру подтвердили в Дисциплинарной коллегии Верховного Суда России. Ситуацию рассмотрели 22 декабря.
Как выяснилось, сначала судью уличили в «дисциплинарном проступке», а потом она написала заявление с просьбой о собственной отставке. Увольнение в июле 2025 года поддержали на заседании квалификационной коллегии судей Ростовской области.
Позже, в сентябре того же года, указанное решение в отношении судьи оставили без изменения в Высшей квалификационной коллегии судей России.
Напомним, ранее в регионе должности судей по собственному желанию оставили шесть человек.
