ВС ответил, могут ли иностранцам назначить исправительные работы

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Пленум Верховного суда РФ постановил, что наказанию в виде исправительных и принудительных работ по решению суда могут быть подвергнуты иностранные граждане, передает корреспондент РИА Новости.
«Пункт 15 изложить в следующей редакции: положения части 5 статьи 50 УК РФ не содержат запрета на назначение исправительных работ имеющим основное место работы иностранным гражданам и лицам без гражданства», — говорится в постановлении.
Это касается и наказания в виде принудительных работ, подчеркивается в постановлении.
Ранее данный проект постановления обсуждался на заседании пленума ВС РФ. Во вторник его приняли.