У жителей Кавказа нашли гены, которые помогают бороться с гипоксией

Как пояснили ученые, «хитрости» эволюции были обнаружены в генах EGLN1 и SPRTN. Ген EGLN1 управляет реакцией клеток на гипоксию. Раньше его выявляли у жителей Тибета и Анд. Однако у кавказцев, особенно балкарцев, исследователи обнаружили новые варианты — ранее не выявленные «мутации», помогающие дышать разреженным воздухом. В гене SPRTN, который охраняет стабильность генома, также были найдены сигналы отбора. Некоторые варианты изменений общие для всех высокогорных народов мира, другие же — исключительно кавказские, отражающие их уникальные эволюционные «стратегии выживания».