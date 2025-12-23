Ричмонд
В Башкирии продают сельский клуб: цена — от 272 тысяч рублей

В Башкирии за 272 тысячи рублей продают сельский клуб.

Источник: Комсомольская правда

Администрация Новоянзигитовского сельсовета в Краснокамском районе Башкирии выставляет на продажу комплекс муниципального имущества в деревне Бачкитау. В составе одного лота предлагается нежилое здание бывшего сельского клуба площадью 205,9 квадратных метра, отдельно стоящая котельная и земельный участок общей площадью 2072 квадратных метра по улице Новой.

Начальная цена всего лота установлена на уровне 272 тысячи рублей. Для участия в электронном аукционе претендентам необходимо зарегистрироваться на площадке «Сбербанк-АСТ» и внести задаток в размере 10% от начальной стоимости (27,2 тысячи рублей). Прием заявок продлится чуть меньше месяца — до 18 января.

Это уже не первая попытка продать данный объект. В 2025 году подобные торги объявлялись четыре раза, однако все они завершились безрезультатно — покупателей не нашлось.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.