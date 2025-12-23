В Башкирии продают сельский клуб: цена — от 272 тысяч рублей

Начальная цена всего лота установлена на уровне 272 тысячи рублей. Для участия в электронном аукционе претендентам необходимо зарегистрироваться на площадке «Сбербанк-АСТ» и внести задаток в размере 10% от начальной стоимости (27,2 тысячи рублей). Прием заявок продлится чуть меньше месяца — до 18 января.