В Петербурге массово закрывают нелегальные елочные базары

Уже обнаружены спиленные деревья на территории лесничества Ленобласти.

Источник: Аргументы и факты

В Петербурге стартовали традиционные ежегодные рейды по елочным базарам. Сотрудники комитета по контролю за имуществом выявляют, где торговля идет незаконно.

Только в первый день рейдов проверяющие изъяли более 100 деревьев. Рейды начались вчера, 22 декабря. Несколько нелегальных точек находились на Индустриальном проспекте и проспекте Науки.

О незаконной торговле сообщают местные жители в соцсетях, а также в городе используется система видеонаблюдения. PITER TV пишет, что в прошлом году в Северной столице освободили около 40 земельных участков.

К слову, в этом году на территории Приморского участкового лесничества обнаружили 85 спиленных деревьев. Были частично обрублены ветки на высоте до двух метров. Будут разбирательства, виновников привлекут к ответственности.