100 молодых семей из Иркутска получили сертификаты на жильё в 2025 году

По итогам прошлого года свидетельства на выплату получили 100 иркутских семей. Как сообщили в департаменте жилищной политики городской администрации, работа с очередью продолжается. Сейчас на рассмотрении находятся документы ещё шести семей, которые смогут воспользоваться своим правом на поддержку в течение текущего года.