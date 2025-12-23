100 молодых семей из Иркутска получили сертификаты на жильё в 2025 году

По итогам прошлого года свидетельства на выплату получили 100 иркутских семей. Как сообщили в департаменте жилищной политики городской администрации, работа с очередью продолжается. Сейчас на рассмотрении находятся документы ещё шести семей, которые смогут воспользоваться своим правом на поддержку в течение текущего года.
— Программа даёт реальный шанс улучшить жилищные условия. Средства можно направить как на первичный взнос или погашение ипотеки, так и на строительство собственного дома, — прокомментировал мэр Иркутска Руслан Болотов.
Он добавил, что государственная поддержка в этой форме оказывается с 2005 года. За это время в Иркутске условия проживания улучшили более 2200 молодых семей.
Приоритетное право на участие в программе имеют многодетные семьи. Размер выплаты зависит от состава семьи и формируется за счёт средств федерального, регионального и городского бюджетов.