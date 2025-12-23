Вячеслав Ионицэ: Молдову ведут к банкротству.
Экономист Вячеслав Ионицэ заявил, что за последние годы Молдова кардинально изменила модель внешнего финансирования — и не в лучшую сторону.
«Раньше до 70% финансирования приходило от МВФ, сейчас 80% — от ЕС. Мы перешли от экономической обусловленности — реформы, порядок, дисциплина — к политической обусловленности. Война в Украине, и ЕС закрывает глаза», — отметил Ионицэ, подчеркнув, что это подрывает финансовую устойчивость страны.
По его словам, оценки МВФ остаются предельно жёсткими. ".
МВФ говорит, что у тебя всё плохо — с заимствованиями, с доходами, с расходами. Расходы идут на потребление, а не на инвестиции. МВФ прямо говорит: мы движемся к банкротству", — заявил экономист.
Он добавил, что вместо грантов, как в 2010—2015 годах, ЕС теперь в основном предоставляет кредиты, что лишь наращивает долговое бремя.
«В следующем году из 21 млрд леев, которые мы планируем занять, треть пойдёт только на выплату процентов», — подчеркнул Ионицэ, указав, что страна всё глубже заходит в долговую ловушку, замаскированную под «поддержку партнёров».
Еще больше новостей — в Телеграм-канале!
Читайте также:
Почему жители Молдовы массово снимают деньги с банковских счетов: Тотальный контроль властей и нищета привели к тому, что люди предпочитают хранить наличные дома.
Снятие средств превысило внесение депозитов на 4,6 миллиарда леев (далее…).
Руководство Молдовы постоянно становится объектом шуток и мемов: «А народ должен только смеяться, чтобы не заплакать над тем, что творит власть».
На тему отсутствия чувства юмора у власть предержащих мы поговорили с одним из самых остроумных людей страны, лучшим тамадой мира Павлом Дугановым (далее…).
В Кишиневе пьяные начальники инспектората полиции подрались и устроили стрельбу: Всего сделано 30 выстрелов, — так «стражи порядка» отметили профессиональный праздник.
Как оказалось, в инспекторате сектора Центр праздновали 35-летие национальной полиции [видео] (далее…).