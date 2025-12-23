Ричмонд
+4°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Башкирии выберут новый состав молодежного парламента

В Башкирии формируется новый, восьмой созыв Молодежной общественной палаты при Курултае по новым правилам, сообщает пресс-служба Курултая республики.

Источник: Reuters

Ранее региональный парламент увеличил состав палаты с 35 до 45 членов и продлил срок их полномочий с трех до пяти лет. Кроме того, депутаты наделили Молодежную общественную палату правом самостоятельно вносить законопроекты в парламент.

На итоговом заседании осенней сессии 18 декабря глава Башкирии и президиум Курултая представили по 10 кандидатов. Еще 25 делегатов должны выдвинуть общественные объединения. Претендентов могут выдвинуть советы муниципальных образований, политические партии, молодежные организации, в том числе социально ориентированные НКО и советы молодых ученых.

В эти дни, до 28 декабря включительно, ведется прием заявок на участие в конкурсе.

Большинство палаты будет формироваться на конкурсной основе.