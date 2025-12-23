Ричмонд
Ростехнадзор разрешил эксплуатацию 20 км трассы М-7 в Башкирии

Западно-Уральское управление Ростехнадзора завершило проверку по итогам реконструкции участка трассы М-7 «Волга» в Дютюлинском районе и установило, что работы завершены в полном объеме.

Источник: Коммерсантъ

Реконструкция 20 км дороги на участке между селами Старосултанбеково и Ивачево шла с 2019 года по двум контрактам управления автодорог «Приуралье» с чистопольским ОАО «Алексеевскдорстрой». Стоимость работ с учетом корректировок проекта, строительного контроля и постановки участков на кадастр превысила 6 млрд руб. По итогам реконструкции построены две развязки, два путепровода, число полос увеличилось с двух до четырех.

Надзорное ведомство не выявило нарушений в строительстве и выдало заключение о соответствии объекта проектным требованиям.