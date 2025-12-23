Рамонь и ещё 24 населённых пункта под Воронежем останутся без света

25 населённых пунктов Рамонского района останутся без света в четверг, 25 декабря, сообщили в пресс-службе «Воронежэнерго».
Отключение связано с плановыми работами на новой подстанции «Задонская». Электроэнергии не будет всего лишь час — с 8:00 до 9:00.
Под ограничение попадут рабочий посёлок Рамонь, посёлки Комсомольский, Сергеевское, Петровское, ВНИИСС, сёла Новоживотинное, Хвощеватка, Гвоздевка, Русская Гвоздевка, Горожанка, Айдарово, Староживотинное, деревни Медовка, Маховатка, Ольховатка, Емань, Солнце-Дубрава, Князево, Кривоборье, Богданово, Галкино, Кулешовка, а также хутора Панково, Репное и Красное.