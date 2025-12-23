Не бросать своих. Как «Дедморозим» из Перми помогает и детям, и взрослым

— Тем, кто ждёт спокойной работы. Я могу посоветовать выбирать дорогу по себе. Работа в НКО — это всегда вызов, прежде всего, самому себе. Потому что бывает не просто брать на себя ответственность, а в НКО часто от каждого члена команды зависит очень многое внутри организации и гораздо больше — вовне, там, где ваши усилия превращаются в незаменимую помощь. Зато можно не просто ходить на работу, а менять мир к лучшему, по-хорошему влиять на чьи-то судьбы, чувствовать себя значимым. Это как быть учёным, который совершает открытия, позитивно влияющие на благополучие многих людей. Но не все мы великие учёные, а в НКО может работать каждый.