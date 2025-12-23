Не бросать своих. Как «Дедморозим» из Перми помогает и детям, и взрослым

Пермский фонд «Дедморозим» начинал с исполнения желаний детей-сирот. А сегодня он ставит себе куда более масштабную задачу: сделать весь Пермский край лучшим местом для любого ребёнка. При этом он перестал быть просто «детским» и продолжает поддерживать подопечных, даже когда они вырастают. О том, как и почему меняется помощь, — рассказывает директор одного из крупнейших благотворительных фондов Прикамья Надежда Ли.
Лучшее место для ребёнка.
— Надежда, а ведь «Дедморозим» мог и не появиться на свет? Сегодня, когда фонд знают в стране, это трудно, конечно, представить.
— Если говорить о юридическом оформлении, то да — это было стратегическое решение после серьёзного провала. В 2011 году мы собирали деньги на лечение девочки. Средства шли на личный счёт её мамы, и в какой-то момент мошенники украли значительную часть. К счастью, девочку спасли, преступников нашли, но мы тогда поняли: гарантировать безопасность можем только за те средства, которые контролируем сами. Так родилась идея фонда — самой прозрачной и легитимной формы для такой работы. В мае 2012 года мы зарегистрировали «Дедморозим». И сейчас «Дедморозим» — уже три организации под одним именем: фонд, АНО и эндаумент. Выросли из необходимости в систему.
— Ваши подопечные растут. Как фонд взрослеет вместе с ними?
— Наша команда помогает ребятам с тяжёлыми заболеваниями и сиротам. Мы делаем всё, чтобы каждый жил дома, а не в интернате, больнице или сиротском учреждении.
Я говорю про наших подопечных «ребята», а не «дети», потому что пока росла наша организация, да, росли и те, кому мы помогали. Многие из них до сих пор нуждаются в поддержке, и мы не смогли их бросить. Поэтому мы убрали из названия слова «помощи детям» — теперь мы поддерживаем и молодых людей старше 18 лет.
— Когда вы поняли, что недостаточно просто исполнять мечты?
— За простыми мечтами об игрушках и велосипедах скрывались мечты о здоровье, свиданиях с близкими, семье. Чем больше мы общались с ребятами, тем больше возникало идей, как решать проблемы комплексно. Мы сами начали мечтать о том, чтобы Пермский край стал лучшим местом для любого ребёнка, независимо от болезней и потери близких.
— Что значит «помогать комплексно» в вашем понимании?
— Всегда хочется изменений раз и навсегда. Научить специалистов бережному сообщению диагноза так, чтобы каждый человек, разговаривающий с врачом, чувствовал себя в безопасности, даже если он глубоко несчастен от того, что услышал. Развивать социальную и медицинскую помощь, внедряя самые новые и прогрессивные методики и технологии, а не заниматься борьбой с ветряными мельницами и бегом по граблям. Создавать постоянные условия для того, чтобы каждому ребёнку, лишённому попечения взрослых, быстро находилась новая семья, которая получит поддержку на всех сложных этапах, особенно если ребёнок с ограниченными возможностями здоровья.
Ценность простых шагов.
— Кому вы бы не посоветовали идти в НКО?
— Тем, кто ждёт спокойной работы. Я могу посоветовать выбирать дорогу по себе. Работа в НКО — это всегда вызов, прежде всего, самому себе. Потому что бывает не просто брать на себя ответственность, а в НКО часто от каждого члена команды зависит очень многое внутри организации и гораздо больше — вовне, там, где ваши усилия превращаются в незаменимую помощь. Зато можно не просто ходить на работу, а менять мир к лучшему, по-хорошему влиять на чьи-то судьбы, чувствовать себя значимым. Это как быть учёным, который совершает открытия, позитивно влияющие на благополучие многих людей. Но не все мы великие учёные, а в НКО может работать каждый.
— Какая помощь самая ценная на практике?
— Иногда совершенно простая помощь — покупка продуктов, разговор по душам или приезд на выписку из роддома — наполняет людей новыми силами для борьбы с обстоятельствами. Я и не знала раньше, как сила слова может разрушить семью на годы, и как простое участие может её спасти.
— Что должно измениться в нашем отношении к чужой беде?
— Нам всем нужно больше знать о тех сферах жизни, с которыми мы не сталкиваемся. Сколько в нашем городе детских домов, интернатов, домов престарелых, приютов для животных? Как можно помочь? Социальная реклама должна рассказывать не только о грустном, но и о счастливых историях. Чтобы люди знали: если с ними случится беда, их обязательно поддержат, потому что в их городе, селе или деревне всё устроено именно так — их беду увидят и придут на помощь.
Сила «Заводилы».
— Почему вы называете себя «заводилой», а не лидером?
— Не знаю насчёт лидера, но заводилой я себя считаю точно. Мне кажется, когда меня что-то беспокоит, я обязательно найду силы и слова, чтобы привлечь единомышленников и сподвигнуть их к действиям.
— Ваша личная история помощи — это про ответственность или про что-то ещё?
— С 2021 года я стала опекуном семи бывших воспитанников детских домов-интернатов с инвалидностью. Чтобы дать им возможность жить обычной жизнью за пределами закрытых учреждений. Это не героизм — это логичное продолжение того, во что мы верим.
— Что самое трудное в том, чтобы быть «заводилой»?
— Понимать, что от твоих решений зависят судьбы. Но именно это и даёт силы — видеть, как меняются жизни ребят, которые теперь живут в семьях, а не в учреждениях. Как они взрослеют, и мы взрослеем вместе с ними.