Когда в Крыму перестанут отключать мобильный интернет

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек — РИА Новости Крым. Ограничения работы мобильного интернета в Крыму будут периодически осуществляться вплоть до конца специальной военной операции. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов в эфире радио «Спутник в Крыму».

Источник: РИА "Новости"

«К сожалению, во время проведения специальной военной операции действуют и отдельные ограничения, связанные прежде всего с безопасностью… Интернет сегодня может служить как добрым, так и плохим целям, поэтому противник зачастую эти вещи использует. Так что до конца СВО эти ограничения действовать будут», — сказал руководитель региона.

Аксенов призвал крымчан и гостей полуострова с пониманием отнестись к этой ситуации и по возможности адаптироваться к этим ограничениям. По его словам, отключения мобильного интернета в Крыму оправданы.

«Понятно, что застраховаться от всех возможных вариантов, наверное, невозможно никогда. Но данные меры считаю достаточными для того, чтобы обеспечить безопасность в Крыму», — добавил глава республики.

Ранее Минцифры расширило перечень российских сайтов, которые останутся доступными в периоды отключений мобильного интернета. В обновленный список добавлены социально значимые сервисы ряда регионов в сферах здравоохранения, образования, общественного транспорта и других.

