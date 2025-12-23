Ричмонд
Ученые Узбекистана стали слушателями Школы химиков государств-участников СНГ

Мероприятие проходит в Душанбе. В программе — лекции ведущих специалистов, презентации и доклады участников, круглый стол по вопросам современной органической химии.

Источник: Аргументы и факты

ТАШКЕНТ, 23 дек — Sputnik.Ученые Узбекистана стали слушателями Школы химиков государств-участников СНГ. Об этом сообщает пресс-служба МФГС.

Мероприятие проходит в столице Таджикистана Душанбе.

«В работе Школа химиков государств-участников СНГ принимают участие ученые из Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, России, Таджикистана, Узбекистана. Участников ждет обширная программа, куда войдут лекции ведущих специалистов, презентации и доклады участников Школы, круглый стол по вопросам современной органической химии и т. д.», — говорится в сообщении.

Слушатели Школы делятся результатами своих научных проектов, обмениваются идеями и контактами, знакомятся с последними достижениями в области химии, а также с образовательными программами Института химии им. В. И. Никитина НАН Таджикистана.

Особое внимание уделяют новым синтетическим методам, свежим концептуальным подходам, связанным с физико-химическими свойствами и практическим применением органических соединений.

Организатор — Национальная академия наук Таджикистана при поддержке Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств-участников СНГ (МФГС).