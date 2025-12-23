Китайский стал вторым по популярности иностранным языком у столичных школьников

«Более 120 тыс. московских школьников и студентов колледжей изучают языки в центрах дополнительного образования. Самым популярным остается английский — его выбрали свыше 75 тыс. ребят. Второе место занимает китайский язык, который обогнал по востребованности испанский, немецкий и французский», — говорится в сообщении.
Отмечается, что на занятиях по китайскому языку дети изучают не только письменность и грамматику, но и много практикуются в общении, знакомятся с культурными традициями. Такой подход приносит результаты — многие ученики успешно выступают на олимпиадах.
Всего в Москве работает почти 10 тыс. языковых групп разного направления. Помимо европейских языков, школьники выбирают восточные, среди которых корейский, японский и арабский. Кроме того, открыты и менее массовые группы — например, по изучению латыни или суахили.