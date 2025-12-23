Файзуллин исполнит мечты четверых детей в рамках «Елки желаний»

Глава Минстроя снял с праздничной ели шары с желаниями двух братьев Войтовичей из поселка Гедеоновка Смоленской области: семилетний Александр мечтает о комплекте раций, а пятилетний Иван — о тюбинге-ватрушке. Также министр поможет восьмилетней москвичке Виктории увидеть закулисье театра, и 16-летнему Илье Нестеренко из села Смоляниново в ЛНР, мечтающему об осциллографе.