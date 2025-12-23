Файзуллин исполнит мечты четверых детей в рамках «Елки желаний»

МОСКВА, 23 дек — РИА Недвижимость. Министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин в рамках акции «Елка желаний» исполнит новогодние мечты четверых детей.
Глава Минстроя снял с праздничной ели шары с желаниями двух братьев Войтовичей из поселка Гедеоновка Смоленской области: семилетний Александр мечтает о комплекте раций, а пятилетний Иван — о тюбинге-ватрушке. Также министр поможет восьмилетней москвичке Виктории увидеть закулисье театра, и 16-летнему Илье Нестеренко из села Смоляниново в ЛНР, мечтающему об осциллографе.
«Акция “Елка желаний” исполняет заветные мечты детей. Конечно, все озвученные желания ребят мы сможем исполнить», — заверил Файзуллин.
Всероссийская благотворительная акция «Елка желаний» проходит с 2018 года на всей территории РФ. За это время выполнено уже более 320 тысяч желаний. Цель акции — подарить радость и ощущение новогоднего волшебства детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.