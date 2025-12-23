Верховный суд разъяснил правила уплаты ИП госпошлины

«При обращении в суд индивидуальных предпринимателей, глав крестьянских (фермерских) хозяйств, осуществляющих деятельность без образования юридического лица, а также граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность и не зарегистрированных в качестве индивидуального предпринимателя, государственная пошлина уплачивается в размере, установленном для физических лиц», — говорится в постановлении.