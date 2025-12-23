Ричмонд
Главную новогоднюю елку России украсили игрушками и гирляндами

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Главную новогоднюю елку России, установленную на Соборной площади в Кремле, украсили игрушками и гирляндами, передает корреспондент РИА Новости.

Украшение елки представили во вторник. Ветки новогодней красавицы увесили разноцветными шарами разных размеров, бусами, гирляндами и разнообразными игрушками.

Главная новогодняя елка страны была найдена в Рузском муниципальном округе Московской области. Высота столетнего дерева — 26 метров, обхват ствола — 64 сантиметра, а размах нижних ветвей — 11 метров. Спилили ель 8 декабря, в Кремль ее доставил Дед Мороз вечером 10 декабря.