Главную новогоднюю елку России украсили игрушками и гирляндами

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Главную новогоднюю елку России, установленную на Соборной площади в Кремле, украсили игрушками и гирляндами, передает корреспондент РИА Новости.
Украшение елки представили во вторник. Ветки новогодней красавицы увесили разноцветными шарами разных размеров, бусами, гирляндами и разнообразными игрушками.
Главная новогодняя елка страны была найдена в Рузском муниципальном округе Московской области. Высота столетнего дерева — 26 метров, обхват ствола — 64 сантиметра, а размах нижних ветвей — 11 метров. Спилили ель 8 декабря, в Кремль ее доставил Дед Мороз вечером 10 декабря.