Попова оценила ситуацию с корью и коклюшем в России

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. В России фиксируется снижение заболеваемости кори, коклюшем, паротитом, ситуация стабильная и контролируемая, дальнейшего роста не будет, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
«Мы фиксируем снижение кори, значимое снижение, снижение коклюша, снижение паротита. Это результат всех тех мер, которые были приняты в предыдущие годы. Мы стабилизируем ситуацию, и абсолютно точно дальнейшего роста не будет, и мы его не прогнозируем», — сказала Попова в интервью на «России 24».
Она отметила, что все необходимые меры для предотвращения роста заболеваний уже приняты.