Ричмонд
+4°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Волгоградской области ввели карантин из-за лейкоза в двух районах

В Даниловском и Чернышковском районах выявили очаги лейкоза у коров.

Источник: Комсомольская правда

В Волгоградской области зафиксировали два новых очага лейкоза крупного рогатого скота. Из-за этого ветеринарные службы ввели карантин на территориях Даниловского и Чернышковского районов. Ограничения действуют с 19 декабря в станице Березовской и рабочем поселке Чернышковский.

Вокруг частных хозяйств, где обнаружили больных животных, установили карантинные зоны. На этих территориях запретили лечить, ввозить и вывозить скот, а также пасти и перемещать животных. Ветеринары регулярно осматривают все поголовье и берут анализы на вирус, чтобы контролировать ситуацию.