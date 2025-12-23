В Волгоградской области ввели карантин из-за лейкоза в двух районах

Вокруг частных хозяйств, где обнаружили больных животных, установили карантинные зоны. На этих территориях запретили лечить, ввозить и вывозить скот, а также пасти и перемещать животных. Ветеринары регулярно осматривают все поголовье и берут анализы на вирус, чтобы контролировать ситуацию.